Du paracétamol pour accélérer la cuisson de la viande ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette pratique est très répandue au Nigeria. Une pratique très répandue dans ce pays de l’Afrique de l’ouest, mais qui s’est aussi exportée dans d’autres pays. Une pratique qui est très dangereuse pour la santé selon les spécialistes de l’alimentation et de la nutrition.

La pratique serait née au Nigeria au début des années 2000. Mais depuis, elle s’est exportée vers d’autres pays d’Afrique tels que le Bénin, le Cameroun, le Ghana, l’Ouganda. L’agence nationale pour l’administration et le contrôle des aliments et médicaments (Nafdac) a tiré sur la sonnette d’alarme pour attirer l’attention sur les dangers de cette pratique en fin d’année dernière. L’utilisation du paracétamol dans la cuisson de la viande fait peut-être gagner du temps et économiser du gaz et du charbon aux cuisiniers, mais elle expose surtout les consommateurs de la viande ainsi préparée à de graves problèmes de santé.

Des aliments rendus toxiques

Les aliments cuits avec ce médicament deviennent en effet toxiques pour les consommateurs et peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé. Le paracétamol utilisé en cuisine pour ramollir la viande devient décomposé et hydrolysé en une substance dangereuse pour le foie et bien d’autres organes. La pratique est donc très nocive pour la santé et devrait être absolument combattu.

La Nafdac a donc conseillé aux bistrots et aux ménages qui ont adopté cette pratique d’arrêter pour le bien-être des consommateurs. L’agence prévient de ce que la pratique est illégale et que les contrevenants pourraient être sévèrement sanctionnés. C’est d’ailleurs pourquoi l’agence a renforcé la surveillance dans les restaurants pour décourager la pratique.