A l’instar des grandes villes à statut particulier du Bénin, les autorités locales de la cité des « Nanto » optent pour une décharge moderne pour la commune. Selon les propos du maire rapporté par l’agence Bénin Presse, « la commune de Natitingou disposera incessamment d’un site de décharge finale avec des options modernes à Tagayé ».

Tout comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou et d’autres villes du Bénin, la commune de Natitingou s’apprête à disposer de sa propre décharge moderne. Les contacts sont déjà pris pour l’installation de la dite décharge a dit le maire Eric Pontikamou lors d’un entretien accordé à l’agence Bénin presse.

« Avec l’appui de la préfecture, de la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche et de la direction départementale du cadre de vie, la mairie a négocié auprès de l’entreprise Satom, la création d’une décharge finale moderne où les ordures seront recyclées et serviront de composes pour le maraîchage », a annoncé l’autorité municipale.

La commune procédera à la signature d’une convention de partenariat sur 5 ans d’ici février avec son partenaire Rillieux-la-Pape en France. Aux dires du maire Pontikamou, ce partenariat permettra à la commune d’avoir des poubelles dans toute la ville et facilitera la signature des contrats de partenariat avec des organisations non gouvernementales locales pour la collecte primaire des ordures. « Si nous ne prenons pas des dispositions pour gérer les ordures, la métamorphose que subit la ville de Natitingou à travers la mise en œuvre des différents projets du gouvernement dont l’asphaltage sera hypothéqué», a martelé Eric Pontikamou.