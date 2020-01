3 janvier 2016, Raouf El Ayeb, un Français de 30 ans d’origine tunisienne, était inculpé de tentative d’homicide après avoir tenté de renverser quatre soldats qui gardaient une mosquée à Valence. Nous étions seulement deux mois après les attentats de Paris de Novembre 2015, revendiqués par l’Etat Islamique. Ce mercredi, la Cour d’assise de Drôme, un département français situé dans le sud-est de la France, une administration territoriale de Valence ; condamnait le jeune homme à 17 années de réclusion.

Un attentat qualifié de « non-terroriste »

Ce jour-là, alors que la patrouille de militaires gardait la Mosquée de Valence, le jeune musulman , au domicile duquel serait retrouvé plus tard des « images de propagande djihadiste » et sur son ordinateur des messages encensant l’Etat Islamique ; fonçait avec son véhicule sur quatre militaires qui auraient eu la vie sauve grâce à leur état d’alerte maximale, certains n’ayant été d’ailleurs que très légèrement blessés.

Cependant malgré le contexte, la qualification d’acte terroriste n’avait pas été retenue contre l’attentat du jeune musulman à cause du désordre mental dans lequel, la police aurait trouvé le prévenu. Selon les experts portés à son chevet, le jeune souffrirait de troubles psychologiques et avaient choisi d’attribuer l’attaque sur les militaires à un «syndrome dépressif» plutôt qu’à du terrorisme.

D’ailleurs durant le procès, l’avocat général, Me Michel Coste, appelant le tribunal à faire fi du contexte des attaques, avait insisté sur la gravité des faits et recommander une douzaine d’années de réclusion. Mais Pour les juges de Drôme, Raouf El Ayeb, n’était un extrémiste fanatique de plus ; il se serait lui-même au cours du procès réclamé de l’Etat Islamique, n’étant « ni français, ni tunisien » ; qu’il fallait pour le bien de la société garder sous clé. Ils le condamnèrent à 17 années de réclusion.