Un quinquagénaire de nationalité colombienne a mis en scène son propre kidnapping, pour ne pas se présenter à l’Eglise le jour de son mariage. Selon un média argentin, le mariage devait se dérouler au cours du week-end du 18 janvier dernier. La scène a été mise en place en complicité avec les amis de l’homme âgé de 55 ans. Un média colombien a indiqué que toutes ces personnes, risquent jusqu’à 6 années d’emprisonnement pour fraude procédurale et fausse plainte. Les amis du futur marié avaient donc contacté la police quand des hommes armés à moto étaient venus kidnapper leur ami. Ainsi face à la situation, la police a mis en place une opération pour mettre la main sur les ravisseurs.

Il était chez l’un de ses amis

Pour ne pas permettre aux criminels de prendre la fuite, des barrages ont été mis sur la route. Mais vu l’ampleur grandissante de la situation, les amis ont finalement dit la vérité aux policiers. Par la suite, l’homme qui devait se marier a été retrouvé chez l’un de ses amis ayant révélé le faux enlèvement aux autorités. Le commandant de police Nestor Vargas a fait savoir aux médias que les personnes mises en cause « ont inventé cette histoire d’enlèvement parce qu’un de leurs amis avait décidé de ne plus se marier. Il a changé d’avis et s’est caché afin d’éviter d’aller à l’église le jour dit».