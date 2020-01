Mercredi dernier, Jeff et Paulette Carpoff, un couple promoteur et propriétaire de DC Solar, une entreprise solaire californienne, étaient arrêtés pour complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis, blanchiment d’argent, escroquerie et fraude au fisc au américain. Ce Vendredi le couple plaidait coupable pour tous les chefs qui leur étaient reprochés devant le tribunal fédéral de Sacramento.

Une arnaque à plus de 900 millions de dollars

Ce vendredi s’ouvrait le procès des Carpoff qui selon les procureurs de l’état ; représentait l’affaire de fraude criminelle la plus importante enregistrée dans l’Etat de Californie et plus précisément dans le district de Sacramento.

Dans les faits, les Carpoff , de 2011 à 2018, auraient conclu via leur entreprise DC Solar, pour 2,5 milliards de dollars de promesses de crédits d’investissement dans un projet de commercialisation de générateurs solaires mobiles destinés à fournir de l’énergie de secours aux tours de téléphonie cellulaire et à l’éclairage lors d’événements sportifs. Un projet qui devait permettre la production de 17 000 unités de ce générateur. Et afin de mieux appâter les investisseurs potentiels, le couple d’entrepreneurs leur auraient fait miroiter des crédits d’impôt fédéraux associés à la nature même du projet.

Le système mis en place par les Carpoff, serait celui de la pyramide de Ponzi où les premiers investisseurs étaient rémunérés par les derniers à arriver. Et à la clôture de l’exercice de 2018, c’était près de 912 millions de dollars de fonds d’investissement qui avaient déjà été collectés et seulement la moitié des 17 000 générateurs prévus qui avaient vu le jour.

Un système qui avait permis au Carpoff de réunir un crédit de 140 millions USD pour leur usage personnel. Et ils ne s’en étaient pas privés, 150 véhicules de luxe, équipe de baseball personnelle, concerts d’artistes de renom à huis clos, participation dans un service de jet privé ; un train de vie de milliardaires. Pendant longtemps rapportaient les procureurs ce vendredi, le couple aurait usé et abusé de faux états financiers et de fausses déclarations au fisc pour monter leur pyramide et masquer la fraude.