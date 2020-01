L’Australie a subi régulièrement ces dernières années, des séries d’incendies qui ont mis à mal l’environnement de cet Etat continent. Mais de mémoire d’Australiens, les feux qui parcourent actuellement le pays dépassent l’entendement car ils n’ont jamais été si intenses et ravageurs. Depuis le début de ces incendies monstres, plusieurs pertes en vies humaines furent enregistrées et des millions d’hectares de forêts ont été consumés par les flammes. Le gouvernement australien a pris des mesures exceptionnelles pour lutter contre ces incendies, les sapeurs-pompiers du pays se battent héroïquement et avec courage depuis le début pour venir à bout des flammes mais force est de constater que la tâche est titanesque.

Vu la situation très complexe qui se déroule en Australie, la communauté internationale s’est mobilisée pour essayer d’apporter un soutien au pays à travers l’envoi de pompiers volontaires spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêts. Malheureusement, ce jeudi 23 janvier, les autorités australiennes ont annoncé que trois membres d’équipage d’un bombardier d’eau, tous de nationalités américaines, sont morts dans le crash de leur avion alors qu’ils tentaient d’éteindre des feux dans le sud-est du pays.

Les bombardiers cloués au sol alors que les feux s’intensifient

Il n’y a eu aucun survivant, il ressort que les trois américains faisaient partie de ces pompiers spécialisés venants de l’extérieur pour aider à lutter contre les feux de forêts dévastateurs. L’avion qui s’est crashé est un modèle Lockheed C-130 Hercules, pour l’heure, les causes de l’accident n’ont pas été clairement défini, mais un responsable des pompiers a livré que le pilotage des bombardiers est très difficile à cause des vents très forts qui parcourent présentement le pays. Dans l’attente d’élucider les causes de ce drame, les autorités australiennes ont décidé de clouer au sol toute la flotte de bombardiers d’eau alors que la hausse des températures a permis de raviver les flammes.