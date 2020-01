Comme c’est de leurs habitudes de s’offrir en spectacle avec des serpents venimeux, sans que rien de regrettable ne se passe, pour une fois, les choses ne se sont pas déroulées comme l’aurait voulu un charmeur de serpent indonésien. D’après des informations relayées par le quotidien Daily Mirror, un homme, charmeur de serpent a succombé aux morsures d’un cobra royal qu’il avait lui-même attrapé une semaine avant que le drame ne survienne.

D’après le journal, l’homme, praticien de la médecine traditionnelle avait capturé et gardé le serpent afin de l’utiliser dans les besoins de sa science, jusqu’au jour où il avait décidé de l’exhibé au public. Mais malheureusement, c’est le serpent qui a fini par avoir raison de lui.

Selon une vidéo qui a circulé sur la toile, on voit l’homme tenant sur son épaule et dans ses mains le serpent qui mesure environ 5 mètres de longueur. En s’amusant avec lui, le serpent a fait un mouvement brusque de contraction et l’a mordu deux fois de suite. Une première fois à la main et l’autre au visage. Surpris de l’incident, les observateurs ont accouru vers lui pour le délivrer, mais l’homme les a éloignés, d’après les informations rapportées par Daily Mirror.

Décédé malgré l’anti-venin

Conduit à l’hôpital deux heures d’horloge après, malgré les anti-venins que lui ont injectés les médecins, l’homme n’a pas pu survivre aux morsures du cobra, le venin avait déjà envahi tout son organisme.