Le Bénin va disposer bientôt d’une unité de production de perruques et textiles. Alors cette unité de production veut recruter les futurs responsables de cette unité de production. 25 futurs managers de l’unité de production de perruques et textiles vont être recrutés par une unité de production au Bénin. Ce recrutement se fait en collaboration avec la direction de l’Agence de promotion et des investissements et des exploitations (APIEX).

Ladite direction a déjà lancé le recrutement à travers un communique daté de ce jour. Selon le communiqué, dans le cadre la politique du gouvernement béninois pour attirer les investisseurs, cette unité de production va être installée dans la zone industrielle de Sèmè-Kpodji. Cette unité est exploitée par un groupe chinois d’envergure internationale spécialisé dans la production de perruques et textiles. Elle va générer environ trois mille emplois au bout de trois années.

Une fois recrutés, ces 25 futurs managers vont suivre une formation de quatre à cinq mois en Chine au siège de ladite société avant d’intégrer l’unité de production qui va être installée à Sèmè-Kpodji. Ils vont être les premiers salariés de l’unité de production et vont s’engager sur un contrat de deux ans au maximum. Ces futurs managers devront être âgés de 18 à 30 ans et disposés d’une capacité à s’exprimer en Mandarin. La clôture du dépôt des dossiers de candidature est prévue pour le mardi 14 janvier prochain.