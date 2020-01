Le père et la mère d’une fillette qui a été victime d’excision en Irlande ont été respectivement condamnés à 66 et 57 mois de prisons. La justice irlandaise ne leur a laissé aucune chance malgré le fait qu’ils continuent de plaider non coupable. Ils ont été reconnus coupables d’actes de cruauté envers un enfant le lundi 27 janvier dernier.

Ils deviennent ainsi les toutes premières personnes à être condamnées près de dix ans après la reconnaissance par le code pénal irlandais du crime que représentent les mutilations génitales. Les faits qui ont valu la condamnation de ce couple d’africains, dont les précisions n’ont pas été apportées sur leur pays d’origine, remontent en 2016.

Mutilée à 21 mois

La petite, victime des actes de mutilations génitales n’avait que 21 mois. Les parents l’avaient transportée d’urgence à l’hôpital. Selon les explications qu’ils ont servies aux médecins, la petite aurait eu un petit accident à la maison.

Elle serait tombée sur un jouet et se serait blessée parce qu’elle n’avait pas porté de couche. Le motif de leur présence dans le centre hospitalier est en effet, le saignement qui était incontrôlable. Toutes ces explications ont été remises en cause par les médecins suite aux différents examens qu’ils ont faits.