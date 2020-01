Si depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement américain ne cesse de faire pression sur la communauté internationale afin de pousser l’Iran dans ses derniers retranchements, Washington ne peut que constater que sa stratégie n’est pas forcément la plus adaptée. D’une part, les Européens font tout afin de conserver les acquis du traité de 2015 alors que la Russie elle, se rapproche très nettement de Téhéran.

En effet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a confirmé que Moscou soutenait l’adhésion iranienne à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Un soutien qui intervient dans un contexte un peu particulier puisque jamais les tensions autour de Téhéran n’auront été aussi vives. Depuis la mort du général Qassem Soleimani, l’Iran souhaite en effet trouver un moyen de faire mal au gouvernement américain, sans pour autant entrer dans un conflit armée qui pourrait avoir d’horribles répercussions.

Téhéran, membre de l’OCS ?

Acculé économiquement, Téhéran semble donc trouver en Moscou, un allié de poids. Ainsi, à l’occasion d’un forum organisé à New Delhi, Lavrov a confirmé que l’OCS, dont sont membres la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan, pourrait très bien accueillir l’Iran. Cette adhésion elle, ne se fera que dans le cas où tous les membres de l’organisation soutiennent l’idée. Toutefois, il apparaît clair que tous les acteurs sont sur la même longueur d’onde.

Un camouflet pour Washington

L’organisation, créée dans le but de répondre aux défis économiques et sociaux liés à l’effondrement de l’ex-urss, le groupe lui, travaille également à mettre en place entre ses membres, une véritable coopération sécuritaire. Dernièrement, Chine, Russie et Iran ont ainsi organisé leur tout premier exercice militaire conjoint. À ce jour, outre l’Iran, l’Afghanistan, la Biélorussie et la Mongolie jouissent également du statut d’observateur, alors que les États-Unis, qui ont fait une demande d’adhésion en 2005, se sont vu claquer la porte au nez.