La présence américaine se renforce au Kenya suite à l’attaque du dimanche soir. Les services de sécurité américains ont décidé du déploiement à Nairobi d’une force dénommée EARF, la East Africa Response Force, une force qui reste sous le commandement de la force africaine dans la Corne. Cette force est composée de plusieurs soldats dont le nombre n’est pas précisé.

Cette force devra intervenir pour sécuriser les citoyens américains et les bâtiments diplomatiques dans cette zone de la corne de l’Afrique. Le major général William Gayler, membre du commandement américain en Afrique explique que cette force a une capacité d’intervention très rapide et très efficace.

Selon le major général William Gayler, ces soldats sont positionnés à Nairobi pour “sécuriser la zone en cas de nouvelle attaque et rassembler des preuves. Leur mission est d’analyser et de protéger” et non pas de combattre directement les shebabs.

EARF en renfort

Cette force est donc un renfort pour les éléments déjà présents sur place. Un renfort qui devrait permettre de faire face aux attaques dont sont souvent victimes les forces américaines. Dimanche dernier, une base militaire américaine a essuyé une attaque armée. Trois soldats américains ont péri dans cette agression. Ce qui justifie l’envoi sur place de cette force EARF.