L’enquête autour de la mort de Kobe Bryant commence à révéler ses premiers secrets. En effet, 18 experts ont été envoyés du côté de Los Angeles, quelques heures seulement après que l’incident ait eu lieu, afin de mener à bien le travail de recherche. Pour rappel, neuf personnes dont Kobe Bryant et sa fille de 13 ans font partie des victimes.

Reste maintenant à définir ce qui a bien pu se passer. En effet, alors que tout le monde se rendait du côté de la Mamba Academy afin d’assister à un match de basket-ball, le brouillard est tombé su Los Angeles, conférant au pilote de l’appareil, une visibilité quasi-nulle. D’ailleurs, le pilote volait beaucoup trop bas et aurait reçu, quelques instants avant le crash, un appel des aiguilleurs du ciel, visant à informer que l’altitude de croisière était dangereuse. Autre point de questionnement, la vitesse de l’appareil, estimée selon les journalistes de TMZ, à 161 nœuds environ.

Le pilote, pris de panique ?

Une vitesse jugée beaucoup trop importante à la vue des conditions météorologiques. Se pose alors la question du pourquoi. En effet, beaucoup se demandent comment un pilote aussi expérimenté que celui qui était aux manettes de l’appareil, a pu aller aussi vite, aussi bas. La thèse de la panique est alors mise en avant. Ainsi, sans point de repère puisque dans le brouillard, le pilote de l’hélicoptère aurait perdu son sang-froid.

Une enquête est toujours en cours

Toutefois, d’autres sujets sont évoqués et plusieurs autres questions apparaissent. En effet, l’appareil n’avait aucun défaut connu des autorités et pouvait voler plus haut, même en temps de brouillard, puisqu’il était équipé d’un capteur lui permettant d’avoir accès à diverses données en temps réel. La suite de l’enquête s’annonce décisive pour les familles de victimes, qui espèrent en apprendre plus sur les circonstances entourant cette tragédie.