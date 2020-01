C’est une nouvelle qui a bouleversé le monde du sport et bien au-delà. Kobe Bryant puisque c’est de lui qu’il s’agit, était une star très appréciée non seulement pour son talent mais aussi ses qualités humaines. Le décès tragique de la star, de sa fille et d’autres personnes dans le crash de l’hélicoptère a eu l’effet d’une onde de choc sur la toile. En effet depuis plusieurs heures, le web est en émoi. Des grands noms du sport mondial, de Usain Bolt qui dit qu’il n’arrive pas à y croire à Samuel Eto’o, ou Neymar, sans oublier les stars du basketball comme Magic Johnson, Shaquille O’neal ou même Michael Jordan, ou encore Scottie Pippen ont réagi à cette triste annonce.

Mais le monde du sport n’est pas le seul à avoir réagi à cette nouvelle. Revue des réactions de grandes personnalités :

Shaquille O’Neal : “Il n’y a pas de mot pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre ma “nièce” Gianna et mon frère Kobe Bryant, s’est exprimé Shaquille O’Neal sur ses réseaux sociaux. Je t’aime et tu nous manqueras (…) Kobe était tellement plus qu’un athlète, c’était un père de famille… C’est ce que nous avions le plus en commun. J’embrassais ses enfants comme s’ils étaient les miens et il embrassait mes enfants comme s’ils étaient les siens. Sa petite fille ‘Gigi’ est née le même jour que ma plus jeune fille”

Barack Obama : “Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été aussi significatif dans un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons de l’amour et nos prières à sa femme Vanessa et à toute la famille de Kobe Bryant en ce jour impensable”

Kareem Abdul-Jabbar (légende des Lakers) : “Beaucoup de personnes se souviennent de Kobe comme d’un magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de basketteurs. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète”

Donald Trump : “Le grand basketeur Kobe Bryant et trois autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère en Californie. C’est une terrible nouvelle”

Magic Johnson :”Alors que j’essaie d’écrire ce post, mon esprit s’emballe. Je suis incrédule et j’ai pleuré toute la matinée à cause de cette nouvelle dévastatrice à propos de Kobe et de sa jeune fille ‘Gigi’, qui sont décédés dans un accident d’hélicoptère. Cookie et moi avons le coeur brisé. (…) Kobe et moi avons partagé tant de conversations spéciales sur la vie et le basket-ball. Nous avions tellement de choses en commun en dehors du court. J’adorais lui parler du basket, des Lakers, du fait d’être des pères et des maris, et à quel point nous aimons l’Italie. Ces conversations me manqueront tellement et lui aussi”

Michael Jordan : “Je suis sous le choc après cette tragique nouvelle sur la disparition de Kobe et Gianna. Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens, s’est ému Jordan. J’aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi. On parlait souvent et chacune de ses conversations va beaucoup me manquer. C’était un féroce compétiteur, l’un des plus grands joueurs de ce jeu et une force créatrice. Kobe était aussi un père incroyable, qui aimait profondément sa famille. Et il était très fier de l’amour de sa fille pour le basket. Yvette se joint à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à Vanessa, aux Lakers et à tous les fans de basket dans le monde.”

Neymar : “J’ai vu les messages à la mi-temps sur les réseaux sociaux. C’est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket. Je le connaissais, j’ai fait cette célébration pour lui. J’espère qu’il va reposer en paix.”

Lionel Messi : “Je n’ai pas les mots… Toute ma tendresse à la famille et aux amis de Kobe. Ça a été un plaisir de le connaître et partager de bons moments ensemble. C’est un génie, comme il y en a peu, qui s’en va”

Zinedine Zidane : “C’est une terrible nouvelle qui affecte tout le monde. Nous sommes tous désolés par cette nouvelle”

Tony Parker : “J’ai le coeur brisé par cette nouvelle, tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe, mes pensées et mes prières vont vers ta femme et tes enfants”

Pharell Williams : «Le monde a perdu un géant aujourd’hui. Repose en paix Kobe Bryant»

Plusieurs stars ont également réagi en publiant des images ou des mots à l’attention de la famille de la star. D’autres ont même publié plusieurs photos en hommage à Kobe Bryant. Sur la toile, des milliers d’anonyme et des fans de la star ont exprimé leur tristesse à travers posts et photos de leur idole. D’après les autorités 9 personnes étaient à bord de l’appareil. Les conditions météorologiques n’étaient apparemment pas bonnes. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.