En Allemagne, le nombre d’affaires liées à l’antisémitisme ne cesse de croître. Lundi, la justice a d’ailleurs confirmé vouloir ouvrir une enquête pour « incitation à la haine » après que sur le toit d’une usine désaffectée ait été hissé un drapeau israélien, le jour même de l’anniversaire des célébrations de la libération du camp d’Auschwitz.

Cette semaine marque les célébrations des 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz. L’occasion pour les grands acteurs de ce monde de se réunir afin de marquer le coup, notamment en Israël. Toutefois, cet anniversaire a été marqué par un événement un peu particulier en Allemagne ou un drapeau israélien a été hissé sur le toit d’une usine désaffectée. La justice a de fait décidé d’ouvrir une enquête pour « incitation à la haine raciale ». Une information confirmée par le Parquet de la ville de Leipzig.

Une enquête ouverte par la justice allemande

Si peu d’informations ont fuité concernant les soupçons des forces de l’ordre, il semblerait toutefois que le dossier ait été transmis aux services d’ordre chargés des crimes à caractère politique. Le drapeau israélien lui, a d’ailleurs été retiré et ce dernier devrait être analysé dans les jours à venir afin que soit découverte sa provenance.

Des incidents du côté de Dresde

Cet incident lui, n’est pas isolé puisqu’un peu plus loin, de côté de Dresde, une jeune femme de 23 ans a également été arrêtée pour des faits antisémites. En effet, selon certains témoins, la jeune femme aurait effectué le salut nazi hitlérien alors qu’ils sont des milliers de personnes, principalement des représentants de la communauté juive, à se donner rendez-vous dans les rues afin de défiler et faire acte de leur devoir de mémoire. Plus d’un million de personnes sont décédées au cours de la Seconde Guerre mondiale, rien que dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.