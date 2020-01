La conquête spatiale en inde avait commencé assez timidement avec Le premier satellite indien, Aryabhata, a été lancé par l’Union soviétique le 19 avril 1975. Après, il avait fallu attendre plus de trente années pour voir la première mission lunaire prendre place avec Chandrayaan-1, en 2008. Depuis les choses s’étaient accélérées et avaient permis au programme indien de vols spatiaux humains (HSP) créé en 2007 de prévoir pour décembre 2020, le premier vol autour de l’orbite terrestre avec un équipage assez particulier.

Un robot semi-humanoïde comme équipage

Pour son « vol de reconnaissance » l’Agence spatiale indienne (ISRO) avait prévu de placer à bord de sa navette, non pas un équipage humain, mais un robot semi-humanoïde d’apparence féminine, Vyommitra. VyomMitra serait donc la première « femme indienne » à aller dans l’espace. Le but de la manœuvre pour l’agence spatiale serait, grâce à l’humanoïde, d’arriver à simuler et à enregistrer les fonctions humaines requises pour un voyage dans l’espace avant le vol de vrais astronautes. Un voyage qui, si tous les essais se déroulaient bien, pourrait bien se tenir dans la fin du troisième trimestre de 2022.

Vyommitra, bien que n’ayant pas de jambes et ne pouvant se déplacer que latéralement et en avant, disposerait en son sein de capteurs qui pouvaient détecter les changements environnementaux dans l’habitacle du vaisseau et émettre des avertissements, ces variations devenaient critiques. Elle pouvait en, outre adopter des postures étudiées pour le lancement et celles parmi les plus confortables pour prendre des commandes et gérer les tâches nécessaires à la bonne marche de la mission. Vyommitra a été présenté par l’ISRO lors de la session inaugurale du séminaire «Vol spatial et exploration humains – Défis actuels et tendances futures» mercredi à Bengaluru, capitale de l’État de Karnataka dans le sud de l’Inde.