Mardi, le président français Emmanuel Macron, arrivait à Jerusalem, pour une visite de deux jours qui devait lui permettre, Jeudi d’assister aux cérémonies de Commémoration du 75 anniversaire de la libération du plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich en Pologne, le camp concentration et camp d’extermination d’Auschwitz. Une visite qui devait lui permettre également de rencontrer diverses personnalités politique de la région, dont l’autorité palestinienne.

Une erreur abondamment relayée

Une fois à Jérusalem , le calendrier du président Macron aurait prévu une rencontre dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas et non Yasser Arafat comme l’aurait suggéré en plein direct une journaliste sur les ondes d’une télévision française, ce mercredi. Seulement Yasser Arafat, ancien président de de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) était décédé depuis Novembre 2004 et c’était son ancien Premier ministre d’alors, Mahmoud Abbas, qui lui avait succédé et était maintenant à la tête de l’OLP et de l’Autorité palestinienne avec le mérité d’avoir pu, avec Israël, rétablir le dialogue.

Le lapsus de la journaliste était donc plus une erreur d’époque qu’autre chose. Mais la perle avait été abondamment relayée sur les réseaux sociaux au point pour la coquille de devenir une bourde. Avec des internautes prenant prétextes de la bévue pour faire aux dépens du président Macron, des insinuations burlesques. Un internaute, un gilet jaune publiait sur twitter que « Macron, après avoir rencontré Yasser Arafat mort il y a plus de 15 ans » pourrait toujours aller passer « le WE (week-end) avec #Pétain à Brégançon à qui il voue une admiration sans borne » ; alors qu’un autre s’esclaffait spirituel ; « Emmanuel Macron rencontrera Yasser Arafat, (…) Décidément, Macron copie tout sur Chirac ! ».

Une dernière remarque en rapport avec la vidéo publiée en ligne, montrant le président Macron, aux abords de L’église catholique romaine Ste Anne, rabrouer les services de sécurité israéliens comme l’avait lui aussi fait, le président Chirac au cours d’un voyage dans la vieille ville en 1996.