Dans la famille Markle, on n’est jamais à l’abri d’un clash, depuis que Meghan Markle s’est mariée avec le prince Harry, les relations entre la Duchesse de Sussex et les membres de son entourage sont très tendus. L’ancienne actrice est en conflit ouvert avec son père Thomas Markle et sa demi-sœur, Samantha Grant/Markle. Le climat est si électrique entre les Markle que Meghan a décidé de couper les ponts avec son père Thomas, ce dernier a fait des déclarations dans la presse qui ont mis en colère Meghan.

A plusieurs reprises, Samantha a critiqué avec virulence sa frangine, Thomas Markle quant à lui, à continuer ses déclarations embarrassantes envers la Duchesse de Sussex. Alors que Meghan et Harry ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale britannique et de s’installer au Canada, Thomas Markle a récemment livré au cours d’un entretien médiatique qu’il donne un ultimatum à sa fille afin qu’elle renoue le contact avec lui.

Thomas Markle prêt à tout pour revoir sa fille

Pour le photographe, le silence qui s’est établie entre lui et sa fille n’a que trop durer et il faut employer la manière forte pour le rompre. Thomas Markle a alors décidé de donner une interview tous les mois à différents médias jusqu’à ce que Meghan décide enfin de lui adresser la parole. “Si je n’entends rien dans les trente jours qui suivent cette interview, je réessaierai. Je ne veux pas passer le reste de ma vie assis en silence dans mon salon à attendre que quelqu’un me contacte. Je n’ai pas d’autre moyen pour les atteindre. Ils savent où me joindre” a déclaré le septuagénaire à propos de sa fille et de son époux, le prince Harry. Le vieil homme ne souhaite qu’une chose, pouvoir à nouveau échangé avec sa fille et prendre dans ses bras pour la première fois son petit fils Archie.