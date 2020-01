Après que le Prince Harry, duc de Sussex et Meghan duchesse de Sussex aient annoncé sur leur compte Instagram le mercredi 8 janvier 2020, leur intention de « prendre du recul en tant que membres » supérieurs de la famille royale, les britanniques ont tenue pour seule responsable la duchesse dans l’affaire. Mais après des investigations, une autre personne aurait influencé le couple à prendre cette importante décision ; il s’agit de la belle-mère du Prince Harry, Doria Ragland.

Selon le Daily Mail, la mère de la princesse aurait exercé une influence sur le Megxit. D’après le journal, depuis le décès de sa mère alors qu’il n’était encore âgé que de 13 ans, le jeune Harry s’en remettait à Doria Ragland et était très proche d’elle. « Harry en particulier se tourne vers elle pour obtenir des conseils. Meghan lui a toujours fait entièrement confiance mais elle est devenue un roc pour Harry qui, bien sûr, a perdu sa propre mère si jeune » a confié une source très proche du couple à Daily Mail.

Par ailleurs, le mardi dernier une autre source a fait également une confidence au journal The Sun. Selon la source, ils savent tous que le prince n’a plus de mère vers qui il pouvait se tourner, ce qui a fait qu’il s’est beaucoup rapproché de sa belle-mère qui d’ailleurs lui tient beaucoup de respect. Le Prince Harry et son épouse auraient parlé de leur projet à Doria bien avant de le révéler au public a ajouté la source.

Doria, une personne incroyable

Interrogé par un autre média international, le Prince Harry a qualifié sa belle-mère d’une personne incroyable. A la naissance de leur enfant, Doria a aidé le couple pendant les premières semaines, et est de tous les jours très proches des jeunes époux. Par ailleurs dans cette situation que traversent les deux époux, ils trouveraient de la consolation auprès de la mère de Meghan. A en croire The Sun, Doria Ragland « fait des allers-retours depuis quelques semaines. Et quand elle n’est pas avec eux, elle est constamment au téléphone ».