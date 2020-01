Pour de nombreux fans de musique, Michael Jackson est l’artiste musicien le plus populaire de tous les temps. Le roi de la pop a révolutionné l’industrie du showbiz avec un style légendaire, sa mort en 2009 a créé une véritable onde de choc qui a secoué le monde entier. Au cours de sa carrière, The King of the pop fut mêlé à des affaires de pédophilie. En 2019, suite à la sortie du documentaire Leaving Neverland, l’image du mythique chanteur a été ternie par des témoignages accablant en rapport avec des accusations de pédophilie.

Pour devenir une légende, Michael Jackson s’est entouré d’une équipe de collaborateurs chevronnés qui excellaient dans divers domaines. Parmi eux, il y avait Christophe Boulmé le photographe de Michael Jackson, monsieur Boulmé a sorti un livre photo qui retrace ses années de collaboration avec la légende de la pop. Christophe Boulmé a donné des détails de son livre lors d’un entretien à des médias belges.

La vérité a été rétablie

Le photographe livrera qu’il n’a jamais cherché à devenir un ami intime du roi de la pop mais qu’il a savouré chaque moment passé aux côtés du concepteur du mythique album Thriller. Christophe Boulmé est également revenu sur une croyance populaire qui laisse croire qu’à cause de plusieurs opérations au niveau de son nez, Michael Jackson a fini par le perdre lors d’un tournage de clip. Eh bien, Christophe Boulmé a mis fin à ce mythe en affirmant qu’il a été un témoin privilégié du fameux clip du roi de la pop et il a démenti la version qui prétend que MJ a perdu son nez au cours de ce clip. ” Une chanson pour laquelle j’ai réalisé la pochette du single, précise le photographe. Les médias racontaient qu’il avait perdu son nez pendant le tournage. Ce qui était de la pure invention. J’en était le premier témoin.” a déclaré Christophe Boulmé