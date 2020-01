A l’occasion de la tradition cérémonie de présentation de vœux, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’administration des transports et travaux publics (SYNTRA-TTP) Athanase Hounsou a porté à la connaissance du ministre des Infrastructures et des transports Hervé Yves Hehomey, les deux revendications des travailleurs de ce ministère.

Les travailleurs du ministère des Infrastructures et des transports ruminent en silence leur souffrance. Mais, ils ont saisi l’occasion de la présentation des vœux de nouvel an pour faire part de leurs doléances au ministre de tutelle qu’ils ont invité à porter leur message au président de la République.

Selon le secrétaire général du SYNTRA-TTP Athanase Hounsou, les travailleurs souffrent de deux choses essentielles que sont la faim et le retrait déguisé du droit de grève. Il a indiqué au ministre que les travailleurs veulent faire comprendre au chef du gouvernement qu’ils souffrent des salaires qui restent et demeurent toujours maigres. Mieux, ils sont privés des primes et indemnités nécessaires.

Concernant le retrait déguisé du droit de grève, le syndicaliste estime que «les parlementaires ont déséquilibré les relations de travail en abaissant drastiquement les garanties de libertés reconnues aux travailleurs oubliant et bafouant le fait que les décisions favorables aux hommes venant de l’histoire sont des droits acquis supérieurs à toutes les proclamations du parlement national».

A l’en croire, c’est à partir de là que «le droit de grève qui est un droit universel tire son importance, sa légitimité, son intangibilité et relève de la droite raison qui ne peut être autre aujourd’hui et autre demain» dans quelque pays que ce soit. Il a relevé que «la réclamation des travailleurs par rapport à ce sujet est si forte qu’il s’est sentie sous pression».

Ce qui l’a poussé à découvrir que la loi, en principe, ne doit jamais porter atteinte à des droits de valeur fondamentale. Et donc, «les parlementaires doivent se limiter à les mettre en œuvre de façon à les rendre plus effectifs et jamais à les réduire à une portion congrue». Il invite le législateur du Bénin à se rendre compte de «l’injustice perpétrée à l’encontre des travailleurs du fait de ce retrait déguisé». Le secrétaire général du SYNTRA-TTP Athanase Hounsou a aussi invité le ministre à être le porte-voix des travailleurs auprès du chef de l’Etat qui est le seul capable d’agir afin de corriger cette injustice.