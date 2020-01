Le prince Harry et son épouse Meghan Markle font actuellement beaucoup parler d’eux en Grande-Bretagne depuis qu’ils ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale. Le jeune couple a choisi l’option de s’installer au Canada afin d’avoir une vie normale loin du confort et du prestige du palais de Buckingham. Depuis qu’Harry et Meghan se sont mariés, la presse People ne les lâche pas et tous leurs faits et gestes sont minutieusement scrutés.

Depuis son arrivée, la duchesse de Sussex a bousculé les habitudes et a voulu imprimé sa marque faisant parfois entorse au protocole royal ce qui a beaucoup alimenté la presse à scandale. Pour protéger sa compagne, le prince Harry avait décidé de prendre des mesures judiciaires dans l’optique de protéger sa vie de famille. Suite à leur décision de s’affranchir de la famille royale britannique, il y a eu un grand emballement médiatique autour du jeune couple princier.

Un verdict assez clair

A l’occasion de la journée de la Terre, le prince Harry avait publié sur son compte Instagram des photos de rhinocéros et d’éléphants dans leur environnement. Le média britannique, Mail on Sunday a critiqué les clichés pris par le prince Harry en indiquant notamment que lesdites photos étaient imprécises. Face aux critiques du média britannique, le prince Harry a porté plainte contre le Mail on Sunday.

Cependant, le régulateur de la presse britannique vient de désavouer le frère du prince William en rejetant sa plainte contre le Mail on Sunday. Selon l’organe de régulation, le prince Harry a omis plusieurs détails dans ses photos qui peuvent induire en erreur le grand public, comme par exemple le fait que les animaux étaient sous-tranquillisants, chose qu’Harry n’a pas mentionné. Il ressort également que la photo de l’éléphant fut coupée de la partie ou le mammifère est attaché par une patte. Face à ce constat le régulateur de la presse britannique a donc donné raison au mail on Sunday.