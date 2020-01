Ce lundi, le président américain Donald Trump a décidé d’effectuer une visite surprise au mémorial Martin Luther King, afin d’y célébrer et honorer l’activiste ayant lutté en faveur de l’égalité et du droit pour tous. Une visite effectuée en compagnie de Mike Pence, le vice-président américain, quelques heures avant que les deux hommes ne s’envolent en direction de Davos, en Suisse, afin d’y participer au Forum Mondial de l’économie.

Mais cette visite cachait visiblement quelque chose d’autre. En effet, du côté de l’exécutif, on a profité de l’occasion afin de rappeler que l’ancien pasteur, qui a oeuvré en faveur de millions de personnes, aurait probablement été contre l’idée de le voir être destitué. Selon Kellyanne Conway, conseillère du président américain, Martin Luther King avait une pensée radicalement opposée à l’idée de voir le président être malmené de la sorte, au point de diviser toute une nation.

Trump et Martin Luther King, une vision commune ?

Selon elle, le pasteur a toujours défendu l’idée d’une justice pour tous. Résultat, voir un homme être en procès, procès qui ne donnera lieu à pas grand-chose selon ses dires puisque le Sénat est à large majorité républicaine, Martin Luther King ne l’aurait pas accepté. En outre, la Maison Blanche rappelle que le président a amtière à se défendre et qu’il n’est, sur le fond, pas accusé de crime de guerre ou de grave extorsion, des faits qu’elle estime être relativement plus importants que ce à quoi doit faire actuellement face Donald Trump.

La Maison Blanche souligne les progrès enregistrés

Du côté du président, cette visite lui a permis de rappeler les avancées enregistrées en faveur de la cause des Afro-américains. Selon lui, le chômage chez cette minorité, est au plus bas. Même son de cloche du côté de la pauvreté, qui ne cesse de reculer alors que les jeunes eux, disposent de plus en plus d’opportunité. Des avancées que beaucoup remettent toutefois en question, de nombreuses voix expliquant qu’à côté, les violences policières à l’encontre des noirs américains avaient explosé.