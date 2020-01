Alors que rien ne semblait pouvoir arriver au président américain Donald Trump, les révélations effectuées par John Bolton pourraient bien jeter un froid sur l’avenir à court terme de l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche. En effet, dans son nouvel ouvrage, l’ancien conseiller à la sécurité nationale semble directement accabler le président.

Un retournement de situation est-il à prévoir ? S’il apparaît peu probable que le président Trump soit destitué, le Sénat étant largement acquis à la cause républicaine, certains élus pourraient toutefois être tentés d’étudier le dossier d’un peu plus près. Si les sénateurs proches du président Trump ont toujours fait bloc derrière lui, les dernières révélations du New York Times au sujet du nouvel ouvrage de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale, pourraient tout bouleverser. Ainsi, selon certains échos, ils seraient quelques-uns à vouloir l’entendre témoigner au Sénat. Lisa Murkowski, Mitt Romney ou encore Susan Collins pourraient ainsi voter en faveur d’une audition de Bolton.

Bolton accuse directement Trump

S’il a récemment confirmé être prêt à répondre favorablement à un appel des sénateurs, John Bolton a toujours laissé entendre qu’il n’irait pas voir la commission chargée de l’enquête sur la destitution, de son plein gré. N’ayant jamais reçu la moindre invitation à comparaître, ce dernier n’a donc donné suite et n’a jamais souhaité répondre aux sollicitations extérieures. Toutefois, son nouvel ouvrage, dans lequel il affirme avoir eu une discussion avec le président américain, pourrait pousser les sénateurs à revoir leur copie. En effet, dans un passage, Bolton incrimine Trump, affirmant que ce dernier lui aurait avoué que l’aide militaire de 400 millions de dollars allouée à l’Ukraine pourrait être supprimée si Kiev se décidait à ne pas ouvrir d’enquête sur les Biden.

Les républicains, prêts à changer leur fusil d’épaule ?

Pour rappel, Trump est accusé par les démocrates, d’avoir agi de manière anticonstitutionnelle, en demandant à une nation étrangère, d’enquêter sur l’un des candidats aux présidentielles, favori qui plus est puisque Biden ne cesse de faire la course en tête dans les derniers sondages. Des accusations balayées d’un revers de la main par le président Trump qui a toujours affirmé avoir agi correctement. Les récentes révélations entourant John Bolton n’ont d’ailleurs rien changé, le président affirmant que Bolton mentait dans le seul et unique but de faire du buzz afin de vendre son dernier livre.