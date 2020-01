Il y a quelques jours, le Prince Harry et son épouse, Meghan, surprenaient le monde entier en annonçant leur intention de se détacher de la famille royale britannique. En effet, les deux ont annoncé vouloir être indépendants financièrement et envisageraient de vitre entre le Royaume-Uni et le Canada, une partie de l’année.

Une annonce confirmée par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui pour la chaîne Globale, a accepté de revenir sur cette drôle de situation. Interrogé au sujet des coûts liés à la sécurité du couple princier, ce dernier ne s’est pas caché, affirmant qu’à ce stade, le Canada n’avait encore rien décidé. Qui assumera les coûts engendrés par l’arrivée d’Harry et Meghan ? La question se pose bien évidemment et des discussions seraient même en cours.

Harry et Meghan, prêts pour le Canada ?

Toutefois, il apparaît clair qu’Harry et Meghan ont un important rôle à jouer dans cette décision finale. Selon Justin Trudeau, ce sont eux qui auront le dernier mot concernant les dispositions finales et ce, même si les Canadiens se posent de nombreuses questions. Si, en substance, il n’y a aucun problème à voir venir le couple princier poser ses valises au Canada, le contribuable va devoir se serrer la ceinture et c’est bien là le problème aux yeux de certains.

Soucieux de rassurer les siens, Bill Morneau, ministre canadien des Finances, a affirmé qu’il était encore tôt et que le processus n’était, de fait, pas très avancé. Résultat, l’exécutif a tout le temps qu’il lui faut pour trouver une solution alors que la presse elle, affirmait que Trudeau s’était engagé auprès de la reine Elizabeth II. Selon certaines informations, le Premier ministre aurait confirmé que son pays prendrait tout en charge.

Mais qui paiera la facture ?

Selon la presse nationale, les coûts de sécurité s’élèveraient à hauteur de 1.7 million de dollars canadiens par an, soit l’équivalent de 1.1 million d’euro. Une somme assez importante donc, qui, selon le Daily Mail, sera prise en charge à hauteur de 50% par le Canada. Reste maintenant à ce que ces informations soient rapidement officialisées. En effet, le couple princier semble pressé de débuter leur nouvelle vie d’autant que, lundi, la reine Elizabeth II leur a donné son consentement.