Le prix du footballeur africain de l’année 2019 a été décerné mardi dernier à l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané. C’était au cours d’une cérémonie organisée le mardi 7 janvier dernier dans la ville de Hurghada en Egypte. Le footballeur sénégalais succède ainsi à l’Égyptien Mo Salah au summum du football africain. Mais il n’a malheureusement pas pu se rendre dans son pays au Sénégal mercredi 8 janvier comme prévu pour célébrer avec ses fans sénégalais ce sacre et il s’en excuse.

Sadio Mané devrait en effet s’envoler pour le Sénégal pour se retrouver avec les siens et célébrer son premier sacre en tant que Ballon d’or africain. Mané est le second Sénégalais à remporter le Graal africain depuis le double sacre d’El-Hadji Diouf en 2001 et 2002. Tout avait été mis en place au pays de la Téranga pour fêter l’enfant du pays. Le musée des civilisations de Dakar avait été retenu pour une cérémonie grandiose où le président de la République sénégalaise Macky Sall devrait être présent en personne.

Mais malheureusement, l’international sénégalais n’a pas pu se rendre au Sénégal et la cérémonie tant espérée n’a pas eu lieu. Sadio Mané remercie ses fans et ses parents et s’excuse pour ce rendez-vous manqué indépendant de sa volonté. “J’avais prévu de m’envoler d’abord vers le Sénégal pour remercier le peuple sénégalais pour tout ce qu’il m’a donné, mais malheureusement nous n’avons pas pu y aller.”

L’enfant de Bambali, explique son absence au Sénégal par le calendrier très chargé de son club Liverpool qui doit rencontrer ce week-end un club habitué du Top 6 de la Premier League, le Tottenham Hotspur Football Club du grand José Mourinho. Un grand match qui mérite toute la concentration du professionnel qu’il est. “Nous avons un grand match ce week-end sur lequel je dois me concentrer et être prêt, mais il est vrai que je suis déçu de ne pas pouvoir rentrer chez moi pour dire merci à cause de problème qui échappe à notre contrôle”, s’excuse-t-il.

Mais rendez-vous est pris pour le mois de mars 2020. Le footballeur sénégalais pourra célébrer son sacre avec ses compatriotes à l’occasion des éliminatoires du Mondial 2022. Les fans sénégalais de Sadio Mané devront encore patienter quelques mois pour retrouver leur idole et célébrer enfin son sacre africain.