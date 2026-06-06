Messi ou Ronaldo : la réponse tranchée de Mbappé

Kylian Mbappé a pris position sur l’un des débats les plus récurrents du football mondial. Dans un entretien récemment accordé à Sorare, le capitaine de l’équipe de France a rejeté l’idée selon laquelle Lionel Messi incarnerait uniquement le talent tandis que Cristiano Ronaldo représenterait exclusivement le travail.

L’attaquant français, qui a évolué aux côtés de Messi au Paris Saint-Germain et affronté à plusieurs reprises Ronaldo au cours de sa carrière, a estimé que cette opposition ne reflétait pas la réalité du très haut niveau.

Mbappé conteste une opposition souvent reprise

Interrogé sur les différences entre les deux légendes du football, le joueur du Real Madrid a reconnu que leurs profils étaient distincts sur plusieurs aspects du jeu. Il a toutefois refusé de réduire leurs parcours respectifs à une simple opposition entre talent naturel et travail.

« Si t’arrives à me dire que Ronaldo n’a pas de talent ou que Messi n’a pas travaillé, c’est que dans ta vie tu n’as jamais mis des crampons tous les jours pour aller jouer au foot », a déclaré Mbappé lors de cet entretien.

Pour l’international français, les deux joueurs ont bâti leur réussite grâce à une combinaison de qualités techniques, physiques et mentales qui leur a permis de dominer le football mondial pendant de nombreuses années.

Une parole nourrie par son expérience personnelle

La position de Mbappé s’appuie sur une expérience rare. Entre 2021 et 2023, il a partagé le vestiaire de Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain. L’Argentin avait rejoint le club français après plus de deux décennies passées au FC Barcelone.

Cristiano Ronaldo occupe également une place particulière dans le parcours du capitaine des Bleus. L’attaquant portugais a longtemps été cité par Mbappé comme une source d’inspiration durant son enfance, avant que les deux hommes ne se croisent à plusieurs reprises sur les terrains au niveau international et en club.

Un débat toujours présent chez les supporters

Les comparaisons entre Messi et Ronaldo continuent d’alimenter les discussions parmi les observateurs et les supporters malgré la fin de leur rivalité directe en Europe. Les deux joueurs cumulent à eux seuls treize Ballons d’Or remportés entre 2008 et 2023 et ont marqué plusieurs générations de passionnés de football.

Par ses déclarations, Mbappé rappelle que les performances exceptionnelles des deux stars reposent autant sur leurs qualités naturelles que sur les exigences de travail qui les ont accompagnées tout au long de leur carrière. Alors que la Coupe du monde 2026 approche, la question de leur héritage dans l’histoire du football demeure l’un des sujets les plus débattus du sport.