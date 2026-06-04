Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo vise un record absolu, marquer dans six Coupes du Monde

À 41 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer son sixième Mondial avec le Portugal, qui entre en lice le 17 juin 2026 face à la République Démocratique du Congo à Houston. Un but lors de ce tournoi nord-américain suffirait à l’attaquant de l’équipe nationale portugaise pour inscrire son nom dans une catégorie inédite : celle du seul joueur de l’histoire à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du Monde.

Le record actuel, qu’il détient seul, remonte au Qatar en 2022, où il était devenu le premier joueur masculin à trouver le filet lors de cinq Coupes du Monde consécutives — 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Ni Lionel Messi, ni aucun autre joueur n’a atteint ce seuil. L’Argentin, qui dispute lui aussi son sixième Mondial cette année, ne peut égaler cette marque : ayant manqué de scorer en 2006, ses cinq tournois avec au moins un but ne sont pas consécutifs, et 2026 constituerait au mieux son cinquième.

Un bilan de huit buts en vingt-deux matchs

Sur l’ensemble de sa carrière en Coupe du Monde, Ronaldo totalise huit réalisations en vingt-deux apparitions, selon les données compilées par ESPN. Ce bilan le place à huit longueurs du record absolu de buts en phase finale, détenu par l’Allemand Miroslav Klose avec seize réalisations. Kylian Mbappé (12 buts) et Messi (13) figurent parmi les joueurs actifs les mieux placés sur ce plan, mais aucun ne menace le record de longévité que le Portugais s’apprête potentiellement à prolonger.

Ronaldo a confirmé en novembre 2025 que ce Mondial serait sa dernière participation avec la sélection nationale. *« Ce sera définitivement mon dernier Mondial, j’aurai 41 ans »*, a-t-il déclaré lors d’un entretien public. En qualifications, il a inscrit cinq buts, contribuant directement à la qualification du Portugal dans le groupe F européen.

Premier match le 17 juin à Houston

Le Portugal est versé dans le groupe K aux côtés de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la République Démocratique du Congo. Après le choc d’ouverture face aux Congolais le 17 juin au NRG Stadium de Houston, les Portugais retrouveront l’Ouzbékistan le 23 juin, avant de clore la phase de groupes contre la Colombie le 27 juin à Miami. La phase à élimination directe débute le 28 juin, avec un nouveau format à 32 équipes introduit par la FIFA pour cette édition à 48 participants.