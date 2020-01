Le ministère des Affaires étrangères à travers un communiqué du Secrétaire d’État en charge des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr, s’est exprimé sur la situation de la jeune sénégalaise, Mbayang Diop, condamnée à mort en Arabie Saoudite. Selon le secrétaire d’État, les autorités diplomatiques sénégalaises rendent souvent visite à cette dernière.

Elle se porte bien selon le secrétaire d’État

Dans le communiqué signé du 17 janvier 2020, Moïse Diop précise que Mbayang Diop avait récemment reçu la visite d’une délégation composée de l’ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite et de membres d’associations des ressortissants sénégalais de la localité. “A cette occasion, Madame Diop, que ses interlocuteurs ont trouvé en bonne santé et forte moralement, a déploré certaines sorties médiatiques qui, en réalité, ne participent pas à faciliter la prise en charge et le suivi de sa situation” peut on lire dans le communiqué.

Accusée du meurtre de son employeur de nationalité saoudienne, Mbayang Diop a été arrêtée en 2016. La jeune sénégalaise a été condamnée à mort par la justice saoudienne en avril 2017. Des médiations ont depuis été tentées par les autorités diplomatiques et certaines organisations non gouvernementales en sa faveur. Certains membres de sa familles avaient fait récemment une sortie pour alerter sur l’état de santé de la jeune femme qui serait précaire.