L’Union européenne s’apprête à entamer une petite révolution digitale. En effet, mercredi dernier était présenté par la Commission européenne, le programme de travail pour l’année à venir. Dans ce programme était alors évoquée l’idée de la mise en place d’un chargeur universel à tous les pays européens, poussant de fait les acteurs de la technologie à revoir leur façon de fonctionner.

Smartphones, tablettes, appareils photo, liseuses, tous les outils technologiques risquent de connaître un chamboulement certains d’ici à l’automne prochain. En effet, l’idée est de permettre à des millions d’Européens d’avoir accès au même mode de chargement, de quoi faciliter la vie de millions de consommateurs puisque ces derniers n’auront plus à devoir s’acheter un nouveau chargeur à chaque commande ou acquisition d’un ordinateur ou d’un smartphone. Le projet est d’ailleurs bien avancé puisque jeudi, le Parlement européen se penchera également sur la question.

L’Union européenne annonce un chargeur universel

Dans les chiffres, le gaspillage lié au chargeur en panne, acheté, racheté ou perdu est estimé à 300 millions d’euros par an, pour 50.000 tonnes de déchets à l’échelle européenne seulement. Une initiative que certains saluent, mais que beaucoup redoutent à commencer par Apple qui a d’ores et déjà fait savoir que l’entreprise était fermement opposée à ce genre de pratique. Selon elle, cela freine l’innovation. Toutefois, les raisons pourraient être bien différentes, la firme de Cupertino modifiant régulièrement ses chargeurs et les vendant séparément à ses produits.

Bruxelles souhaite forcer la main

Une manière donc pour l’Union européenne de couper l’herbe sous le pied des sociétés, qui pourraient avoir à opter pour une toute nouvelle stratégie, d’autant qu’il ne fait pratiquement aucun doute que la loi soit acceptée, personne ne semblant réellement opposé à l’idée au sein de l’hémicycle européen. En effet, cela fait désormais six ans que la Commission européenne tente de collaborer avec les géants 2.0 de ce monde, toutefois l’approche volontaire et d’accompagnement n’a pas porté ses fruits.