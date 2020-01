Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national (Sen) du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), quelques jours après la réconciliation conduite et obtenue par l’ex chef d’Etat béninois Boni Yayi au sein dudit parti, revient sur la position de cette formation politique par rapport au regroupement des forces de la Résistance au régime du président Talon ?

Dans une interview publiée par le quotidien béninois L’événement précis, Paul Hounkpè fait croire que la polémique sur l’appartenance ou non des Fcbe à la Résistance n’a plus sa raison d’être. C’est une question déjà tranchée, à l’entendre. « Le parti Fcbe n’est plus dans la résistance. Il y a longtemps que nous avons quitté la résistance. Il faut que les gens retiennent cela une fois pour de bon » affirme-t-il.

«Pour renier nos actes, il faut renier le récépissé»

Dans une position de porte-parole du parti, Paul Hounkpè défend que les actes posés par son bureau sont reconnus. « Pour renier nos actes, il faut renier le récépissé. C’est une évidence donc que la reconnaissance du récépissé implique la reconnaissance de tous les actes posés par mon bureau ». C’est aussi la reconnaissance de son titre de Sen et porte-parole du parti. «Le récépissé qui fait de Paul Hounkpè le Secrétaire exécutif national, porte-parole du parti Fcbe est reconnu par tous. C’est assez clair et limpide que c’est avec tous les corollaires », défend-t-il.

C’est pour lui une « étape déjà franchie ». Paul Hounkpè informe que les échanges sous la direction du président d’honneur Boni Yayi ont contribué à aplanir les divergences et qu’il faut avancer maintenant. « Ce fut des occasions où nous avons pu nous entendre sur l’essentiel (…) afin de préparer les prochaines élections (…) Il faut travailler à redonner espoir au peuple béninois », ajoute-t-il.