Le gouvernement américain est sur tous les fronts. Les yeux rivés en Iran et en Irak, où les tensions se font de plus en plus palpables, le président Trump a également trouvé les ressources pour se tourner vers le Venezuela, afin d’y étudier la situation en cours. Si Nicolás Maduro est toujours au pouvoir, ce dernier le doit en partie, au soutien indéfectible de la Russie.

Une situation qui irrite le président américain. Selon certaines informations, ce dernier pourrait d’ailleurs décider de sanctionner Moscou pour ce soutien à peine voilé. De fait, celui-ci a laissé entendre qu’il pourrait une nouvelle fois toucher l’économie russe, en sanctionnant entités et individus importants au sein du régime russe. Elliot Abrams, représentant Américain pour le Venezuela a confirmé ces informations, affirmant que Washington ne pouvait laisser la Russie soutenir de la sorte le Venezuela, sans intervenir.

Washington, prêt à sévir ?

Déjà frappée par de lourdes sanctions économiques imposées suite à l’épisode de la Crimée, la Russie sera-t-elle en mesure de faire face à une nouvelle attaque américaine ? La question peut effectivement se poser tant l’économie russe semble fragile. Attention toutefois, la nature des sanctions envisagées n’a pas été formellement détaillée, mais le gouvernement américain semble être déterminé à empêcher la Russie d’intervenir au Venezuela et pourrait donc frapper très fort.

La Russie, de plus en plus de poids au Venezuela

Dans les faits, le rôle russe prend, chaque jour, de plus en plus d’importance, le Venezuela reposant sur le savoir-faire du Kremlin afin de gérer au mieux son industrie pétrolière et surtout, afin de débloquer des fonds, nécessaires à la survie du régime Maduro. Un soutien important donc, que les États-Unis n’avaient absolument pas prévu, Abrams affirmant par ailleurs que sans la Russie, ni Cuba, le régime serait déjà anéanti.