Abdoulaye Diouf Sarr, ministre sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale a réagi aux déclarations du président de l’Association des insuffisants rénaux, Hamidou Diallo. Ce dernier avait récemment révèle une surfacturation par l’État des kits d’hémodialyse qui seraient acheté à 40 000 francs CFA au lieu de 8 000 francs CFA.

Un refus à l’origine de sa colère selon le ministre

Dans un interview paru dans le journal Les Échos ce lundi 13 janvier, Abdoulaye Diouf Sarr apporte un démenti catégorique aux propos d’Hamidou Diallo en soulignant que ce dernier aurait introduit une requête pour faire installer un centre d’hémodialyse au niveau de son domicile. “Nous avons, en toute responsabilité, refusé parce que ça n’offrait pas les conditions de sécurité requises” précise Abdoulaye Diouf Sarr.

Le kit en question est gratuit

Accusant le président de l’Association Sénégalaise des Hémodialysés et Insuffisants Rénaux de verser dans le chantage et la manipulation, le ministre de la Santé poursuit que ce dernier avait réclamé une partie des générateurs offerts par l’Arabie Saoudite au Sénégal, requête qui avait également été rejetée. “Le Sénégal a pris l’option de rendre la dialyse gratuite dans l’ensemble des établissements publics de santé. Et dans les structures privées qui sont subventionnées, il n’y a que la prestation qui est payée, mais le kit est gratuit. Donc, la dialyse n’est pas chère au Sénégal” a soutenu Diouf Sarr.