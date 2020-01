Les tensions entre les États-Unis et l’Iran commencent à avoir de graves répercussions sur le reste de la communauté internationale. En effet, si la Chine et la Russie ont condamné avec vigueur la mise à mort du Général Qassem Soleimani, le gouvernement français lui, se trouve bien embarrassé. Si Macron affiche sa solidarité et sa bonne entente avec Washington, la gêne elle, est palpable.

Mike Pompeo l’a d’ailleurs fait remarquer. Après la mort de Soleimani, ce dernier est monté au créneau fustigeant le manque de soutien des Européens. Et pour cause, nul ne s’attendait à ce que Trump décide de frapper aussi fort, aussi soudainement, plongeant la région dans une situation encore plus instable. À ce titre, la France s’est donc montrée très gênée au moment d’affirmer ou non, son soutien au président Trump et à sa décision de passer à l’acte.

La France, tiraillée, apporte un timide soutien à Washington

Si les relations entre Paris et Washington ont toujours été excellentes, l’arrivée de Trump a tout changé, à commencer par les codes de la politique. Aujourd’hui, Paris a ainsi dû choisir entre soutenir un allié historique ou un président qui n’agit qu’en fonction de son bon vouloir. Invitant les acteurs engagés à la retenue, Macron ne s’est donc pas forcément mouillé. D’ailleurs, selon Bertrand Badie, expert en géopolitique, cette sortie prouve parfaitement que le président français n’a pas souhaité envenimer les choses, d’un côté comme de l’autre.

Macron souhaite que l’Iran respecte l’accord de 2015

Soucieux de respecter l’Iran et de voir que Téhéran reste dans les clous concernant l’accord sur le nucléaire signé à Vienne, en 2015, le président Macron n’a donc pas claqué la porte au nez du régime iranien, même s’il a recommandé aux décideurs d’éviter toute décision favorisant une grave escalade des tensions.

Un discours loin des initiatives entrevues au mois d’août dernier, lorsque le président français s’était permis d’inviter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et qui prouve que, face aux nombreux retournements de situation, la diplomatie française et européenne en général, s’efface de plus en plus, ne trouvant pas les ressources nécessaires afin d’imposer sa vision des choses.