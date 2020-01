Les gardiens de la révolution iranienne déclaraient dimanche qu’ils n’avaient pas l’intention, lors du tir d’une vague de missiles la semaine dernière sur des bases irakiennes abritant des forces américaines, de tuer des soldats américains. Pour le général de division Hossein Salami, commandant des forces, l’objectif des frappes était une « simple » démonstration de force, une affirmation de la capacité militaire du pays.

Montrer sa supériorité…

Quelques heures seulement après les frappes de missiles sur la base aérienne américaine d’Ain al-Assad dans la province d’Anbar, dans l’ouest de l’Irak ; le Corps des gardiens de la révolution islamique s’était dépêché de déclarer que c’était plus de 80 soldats américains qui avaient été tués et près de 200 blessés. Une déclaration qui tendait alors à contredire les propos américains qui faisaient eux état de très peu de dégâts matériels et d’aucunes pertes en vies humaines.

Ce dimanche, le général Hossein Salami de préciser que ; « Notre objectif n’était pas vraiment de tuer des soldats ennemis. Ce n’était pas important ». Ce qui « était important » selon le général ce serait que les USA et le monde puisse comprendre que « nous sommes tellement plus supérieurs à l’ennemi (et) que nous pouvons toucher n’importe quel point de notre choix ». La substance de ce discours très hégémonique, avait déjà fuité dans les médias au moment des frappes.

Les autorités iraniennes, dans la presse nationale, avaient déjà laissé entendre que bien que « les Américains aient été en état d’alerte élevé » leur défense aérienne n’avait pas pu être suffisamment efficiente pour contrer les frappes iraniennes. Menaçant sur la même lancée qu’ « à la première erreur des États-Unis » une centaine de « positions » déjà identifiées, seraient alors immédiatement « détruites ». Cependant cette puissance militaire avait néanmoins causée, au moment de l’attaque des bases américaines, 176 victimes collatérales ; alors que le Corps des gardiens de la révolution islamique, abattait « par erreur » le vol commercial 752 de l’Ukraine International Airlines.