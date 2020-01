Angélique Kidjo bientôt honorée par l’Université Catholique de Louvain en Belgique. La diva de la musique béninoise sera faite docteure honoris causa de ce haut lieu du savoir le 04 février prochain. Cette distinction récompense une chanteuse engagée qui met « sa notoriété au service d’une cause qui l’anime : l’éducation des femmes africaines » peut-on lire sur le site de l’université belge.

En effet, depuis 2002, l’auteur de « Djin Djin » se bat pour l’éducation des jeunes filles et des femmes en Afrique. C’est d’ailleurs cette année-là qu’elle est devenue ambassadrice de bonne volonté de l’Unicef. Elle mettra sur pied quatre ans plus tard, sa fondation dénommée “Batonga” qui a également pour but de favoriser l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur aux filles d’Afrique.

L’utilité de l’inutilité

En honorant le parcours et les actions de la diva de la musique béninoise et de deux autres universitaires européens , l’Université Catholique de Louvain veut encourager ses étudiants et étudiantes à devenir citoyens et citoyennes du futur. En effet, la chanteuse béninoise,aura à ses côtés le 04 février prochain, le Professeur à l’Université de Calabre Nuccio Ordine et le chercheur François Taddei, Le premier s’est fait remarquer en déclarant son hostilité à l’utilité.

Pour lui, il faut oser dire que l’inutilité est utile et faire ou apprendre juste pour le plaisir. Et c’est ce plaisir qui nous permet de devenir meilleurs, aime-t-il dire. Le second a fait des recherches dans la biologie cellulaire après un parcours d’ingénieur. Il s’intéresse à la pédagogie active.