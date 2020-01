Ce Mardi, à Los Angeles aux USA, un avion en procédure d’urgence pour un atterrissage se délestait de son trop plein de carburant sur des élèves. L’avion un Boeing 777, faisait manouvre sur l’aéroport international de Los Angeles et avait dû pour assurer son atterrissage larguer du kérosène en plein vol ; ce carburant aurait malheureusement échoué sur l’école élémentaire Park Avenue à Cudahy.

Une procédure autorisée

Les élèves en classe de sixième de l’école élémentaire de Park Avenue, qui participaient à une séance d’éducation physique à l’extérieur de l’école, avait été les premiers à être frappées par une sensation de « pluie ». Mais très vite et levant les yeux, les élèves et leur professeur avaient pu se rendre compte que c’était un avion qui vidait ses réservoirs, une information très vite confirmée par l’odeur sur leurs vêtements. Les pompiers de la ville avaient tout suite été appelé au secours et ce serait, rapporte la presse locale, plus de 70 pompiers et ambulanciers paramédicaux qui se seraient rendus à l’école élémentaire. 60 patients auraient été nettoyés et traités dont une vingtaine d’enfants.

L’Avion en question était, le vol Delta 89, un Boeing 777, de la Compagnie américaine Delta Airlines. Un long courrier, vieux d’une vingtaine d’années, qui avait décollé de LAX, code de l’AITA pour l’aéroport International de Los Angeles, en partance pour Shanghai avec plus de 140 passagers à bord ; quand une panne du compresseur moteur se serait signalé. L’avion avait donc dû faire demi-tour et tenter un atterrissage d’urgence. Un atterrissage qui ne pouvait être possible que si son poids à l’atterrissage était significativement inférieur à celui qu’il avait au décollage. Et puisque l’avion venait à peine de décoller, seul un délestage de kérosène pouvait lui permettre de réguler son poids. Une manœuvre autorisée par les règles internationales de l’aviation.