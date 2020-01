Un improbable défi. En effet, en France, une nouvelle tendance vient de débarquer des États-Unis. Un nouveau défi dangereux qui consiste à s’immoler par le feu avant de se ruer vers un cours d’eau ou la mer, afin de plonger dedans. Une nouvelle qui inquiète fortement les autorités compétentes, qui se posent de nombreuses questions.

En effet, l’époque des défis plutôt sympas et drôles semble lointaine. Depuis quelque temps, de nouveaux challenges naissent sur le net, remettant en cause la santé voire même la vie de celles et ceux qui décident de les relever. Aujourd’hui, le Fire Challenge a ainsi fait son apparition. L’idée ? Mettre feu à son corps avant de vite se ruer dans de l’eau afin d’éteindre les flammes. À côté du participant, plusieurs amis qui filment à l’aide de leur smartphone.

Le Fire Challenge inquiète les autorités

Né aux États-Unis, ce défi a d’ores et déjà donné lieu à une série d’accidents. En effet, un jeune homme originaire de Détroit, a été placé en soins intensifs en 2018, après avoir participé à ce challenge. Se brûlant la moitié du corps, il s’en sortira avec de graves séquelles. Même son de cloche du côté de St. Petersburg, en Floride, ou une jeune fille âgée de 11 ans à peine a subi des brûlures au second degré.

Le défi arrive en France

En France, le challenge lui vient tout juste de débarquer. Du côté de Nice, un jeune homme allume le pull d’un de ses amis, aspergé d’un liquide inflammable encore inconnu. La vidéo elle, a très vite suscité l’intérêt avant d’être finalement retirée des réseaux sociaux par Instagram, qui a décidé de la bloquer. La plateforme, soucieuse de ne pas voir ce genre de choses arriver en masse sur son réseau, a ainsi préféré prendre les devants, faisant également comprendre à ses utilisateurs, qu’il ne servait à rien de tenter l’expérience pour faire parler.