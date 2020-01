Bien qu’éloignée du monde de la politique depuis sa défaite face au président Trump lors des dernières présidentielles, Hillary Clinton continue de suivre d’un œil attentif l’évolution de la primaire démocrate. L’occasion pour elle, de tirer à boulets rouges sur son ancien concurrent principal, Bernie Sanders.

En effet, c’est au cours d’un entretien accordé au Hollywood Reporter que cette dernière a violemment taclé le sénateur du Vermont, qui pourrait ici y perdre des plumes. Ainsi, selon Hillary Clinton, personne ne souhaite réellement travailler avec Bernie Sanders, un homme qui ne termine jamais rien de ce qu’il commence. Une petite phrase assassine qui pourrait avoir un impact retentissant alors que les primaires démocrates s’annoncent longues et difficiles pour tous les candidats et que la moindre polémique pourrait coûter de précieux points.

Bernie Sanders, critiqué par Hillary Clinton

Un commentaire brutalement honnête, qui rappelle à quel point le Parti démocrate est morcelé, au point que Clinton ait confirmé qu’à ce stade, elle n’envisageait absolument pas de faire campagne en faveur de Sanders si ce dernier venait à remporter les primaires. Les raisons elles, sont multiples. Si elle ne porte visiblement pas le sénateur et ancien adversaire dans son cœur en raison de son travail, ses multiples attaques à l’encontre de la gent féminine commencent également à l’agacer, notamment sur les réseaux sociaux où ses défenseurs s’expriment un peu trop violemment.

Un coup dur pour les primaires démocrates

Une sortie qui rappelle celle soulignée par Elizabeth Warren. La sénatrice, elle aussi en course pour les primaires démocrates, a affirmé qu’au détour d’une discussion, Sanders lui a glissé qu’une femme ne pouvait pas diriger les États-Unis. Une affirmation qu’il a nié lors du dernier débat retransmis en direct sur CNN. Preuve, selon Clinton, que Sanders n’est pas aussi rassembleur qu’il l présente et, qu’au contraire, ce dernier a tendance à appuyer sur certains détails qui fragilisent l’équilibre relatif des démocrates et des citoyens.