L’entreprise suédoise d’ameublement Ikea versera 46 millions d’euros, pour le compte d’une famille dont l’enfant âgé de 2 ans a été tué par une commode la gamme Malm de la société. Les faits s’étaient déroulés en mai 2017 dans la maison californienne de la famille éplorée. Dans un communiqué, le cabinet d’avocats de la famille du petit Jozef Dudek a fait savoir que le mastodonte de l’ameublement a accepté le lundi dernier, dans le cadre d’un accord à l’amiable, de payer cette somme d’argent aux parents de l’enfant. Il a souligné qu’il se pourrait que ce dédommagement soit « le plus important de l’histoire américaine pour la mort accidentelle d’un enfant ».

Une plainte déposée en 2018

Le montant de ce dédommagement a été confirmé à un média étranger par une porte-parole d’Ikea. Elle a indiqué que toute la société demeure engagée à œuvrer « de manière proactive et collaborative sur cette question très importante de la sécurité à la maison ». Par ailleurs, l’accord passé avec la famille de Jozef Dudek envisage aussi que la compagnie suédoise cherche encore plus à entrer en contact avec les clients qui se sont procurés des commodes Malm ou d’autres produits de ce genre. Le communiqué du cabinet Feldman Shepherd fait savoir que les parents de Jozef Dudek avaient déposé une plainte en 2018 contre Ikea, l’accusant de ne pas avoir pris les mesures idoines dans le but de rendre meilleures la sécurité et la stabilité de ses commodes.

6 enfants décédés

Notons que le meuble du géant suédois mis en cause avait massivement été rappelé en 2016. Après que ce type de mobilier ait causé les décès de 6 enfants et blessé au moins 30 enfants aux USA, quelques 36 millions et 1,6 million de commodes Malm avaient été respectivement rappelés en Amérique du Nord et en Chine. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les avocats du cabinet Feldman Shepherd ont obtenu des dédommagements de la part d’Ikea. Toujours en 2016, la société suédoise avait déboursé un montant de 50 millions de dollars pour le compte de trois familles qui avaient vu leurs enfants tués par ces commodes.