En Californie, un homme a mis fin aux jours son patron après que ce dernier ait affirmé haut et fort son amour pour Donald Trump et la politique qu’il mène actuellement pour les citoyens américains. Très vite, les deux hommes engagent une intense discussion au sujet de ce thème qui ne cesse de faire débat et la situation va alors dégénérer.

En effet, Mason Trever Toney, 28 ans, n’a pas supporté les vues républicaines de son chef, lui qui est un fervent démocrate et qui peste contre la ligne politique actuelle. Une information confirmée par les collègues des deux hommes, qui ont insisté pour CNN, auprès de ces idéaux politiques différent. Le débat entre les deux lui, s’enflamme et prend une tournure inattendue lorsque Mason Trever Toney va frapper son supérieur à coups de truelle.

Une mort politique

Laissant son patron pour mort, le jeune homme prend la fuite au volant de son petit fourgon. Il sera vite retrouvé par les autorités du comté d’Orange qui découvriront que les deux hommes se connaissaient très bien, les deux ayant passé de nombreuses années côte à côte, sur les bancs de l’école. Mason Trever Toney lui, a été placé en garde à vue et devrait répondre du chef d’accusation de meurtre au premier degré.

L’Amérique n’a jamais été aussi divisée

Une histoire qui prouve bien à quel point les américains sont actuellement divisés. Si la finalité ici, est un peu extrême, ces frictions sont le symbole même d’un pays qui n’a jamais semblé être aussi bipolarisé avec, d’un côté, celles et ceux qui voient en la ligne patriotique de Trump la réponse aux méfaits de la globalisation alors que d’autres en revanche, espèrent un retour au pouvoir du parti démocrate mais surtout, d’une ligne politique plus stable.