Nancy Pelosi, dans un communiqué publié mercredi, déclarait que l’attaque de l’administration Trump contre l’Iran et le meurtre du plus haut général iranien, Qasem Soleimani, avaient mis en danger les militaires américains, les diplomates et autres en risquant une grave escalade des tensions avec l’Iran. La président de la Chambre Des Représentants, promettant à cet effet, que la Chambre voterait ce jeudi une résolution pour restreindre le pouvoir du président Donald Trump quant à de prochaines actions militaires contre l’Iran.

Quand Pelosi veille au grain sur le dossier iranien

La résolution que la Chambre prévoit de voter jeudi dit que, sans autre approbation du Congrès, le président devrait arrêter l’action militaire contre l’Iran dans les 30 jours. Une résolution qui trouverait son fondement juridique sur le ‘’War Powers Resolution’’ une loi fédérale datée de 1973, destinée à « soupeser » le pouvoir du président à engager les États-Unis dans un conflit armé sans le consentement du Congrès américain aux USA, Seul le Congrès avait la latitude d’autoriser une quelconque déclaration de guerre ouverte sauf bien sûr en cas de « force majeure », et ce serait cette dernière condition qu’encadrerait le ‘’War Powers Resolution’’.

Cependant rapportait Pelosi au cours de sa déclaration ce mercredi, le staff militaire du président Trump au cours d’une réunion tenu avec des membres de la commission défense du Congrès ; n’avait pas réussi à convaincre les membres du Congrès de l’urgence des frappes de drones sur l’Iran sans l’autorisation préalable du Congrès. Les représentants étant restés sceptiques sur l’argument avancé que « Soleimani prévoyait une attaque imminente contre les Américains ».

Aussi pour la présidente démocrate de la Chambre des Représentant, la résolution qui serait proposée au vote ce jeudi, devait in fine enjoindre le président Trump à « travailler avec le Congrès pour faire avancer une stratégie de désescalade immédiate et efficace qui empêche de nouvelles violences ». « L’Amérique et le monde ne peuvent pas se permettre la guerre » avait ajouté Nancy Pelosi en substance.