Ancien professeur au sein de l’université Drexel à Philadelphie, Chikaodinaka Nwankpa, 57 ans, est accusé d’avoir dépensé une petite fortune en clubs bars de strip-teaseuses, bars sportifs et plus surprenant, d’avoir dépensé énormément d’argent pour iTunes. Les médias avancent effectivement que ce dernier aurait décidé de débourser plus de 185.000 dollars américains de subventions de recherches, pour ses plaisirs personnels.

Dans les faits, Chikaodinaka Nwankpa, est soupçonné d’avoir détourné de manière tout à fait inappropriée, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Une information confirmée par le procureur du district, Larry Krasner, qui a qualifié ces agissements de criminels, ces derniers permettant à Nwankpa de librement trahir la confiance de son université.

Un audit fait tomber le professeur

C’est un audit mené un peu par surprise qui aura permis aux autorités de découvrir les agissements de ce professeur. Entre 2010 et 2017, il aurait ainsi dépensé pas moins de 96 000 dollars dans des bars à strip-tease. Le reste lui, a été dépensé dans diverses activités, telles que d’importants repas et autres achats qu’il n’aurait jamais dû réaliser avec l’argent qui lui a été alloué.

185.000 dollars de dépensés

Suspendu dans un premier temps de ses fonctions par son université, le professeur déchu a finalement déposé sa démission. Aujourd’hui, ce dernier est en attente d’une première audience, prévue au 29 janvier prochain. Arrêté et placé en détention par la police de son université, il a finalement été relâché après avoir déposé une caution de 25.000 dollars. Son affaire elle, risque d’agiter les discussions entre les élèves et les professeurs, pour les semaines à venir.