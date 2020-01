Le week-end dernier, sortait dans les salles américaines la série 3 de la célèbre trilogie débutée en 1995, Bad Boy. ‘’Bad Boys For Life’’ sortait donc, 25 années après son premier succès et 17 années après ‘’Bad Boys II’’. Mais un début en trombe alors que bien des critiques aux USA, avaient paru sceptiques son accueil par les cinéphiles américains ; surtout que pour ce numéro trois, la production avait fait le pari de garder, à peu de changements près, son casting vieux de 25 ans. Il fallait donc croire que les agents de la police des narcotiques de Miami, Mike Lowrey interprété par l’acteur Will Smith et son acolyte Marcus Burnett (Martin Lawrence) ; avaient su garder leur pouvoir de séduction.

Des débuts records

Selon le magazine Forbes, “Bad Boys for Life” serait « le deuxième plus grand début de janvier de tous les temps » derrière ”American Sniper” en 2015. C’est que les débuts du film en salle avaient affolé bien des compteurs. “Bad Boys for Life” de Sony serait de loin le meilleur film dans les salles de cinémas aux USA ce week-end, alors qu’il collectait environ 68,1 millions en dollars de billets vendus du vendredi au dimanche. Des statistiques tout aussi impressionnantes à l’international où le film faisait pour 38,6 millions de dollars d’entrées ce week-end. En 2003, «Bad Boys II» avait fait à peine mieux pour son week-end d’ouverture, mais le dernier né de la trilogie avait d’autant plus de mérite qu’il arrivait plus 15 années plus tard.

Si le dernier né de la trilogie s’annonçait déjà un succès commerciale; ce serait que cette fois-ci, selon des observateurs, l’un des acteurs principaux, Will Smith, avait été associé à la production du film. Puisque, mieux que les dernières productions, le nouveau-né aurait su savamment associer « action et comédie » avec « de gros morceaux qui sont juste assez excitants pour vous accrocher (…) juste assez drôles pour que vous espériez que personne ne meurt ». Réalisé avec un budget de 90 millions de dollars, bien moins cher que les 110 millions dépensés pour “Bad Boys II” en 2003, “Bad Boys for Life” était devenu une telle surprise que Sony réfléchirait déjà à la possibilité d’un remake.