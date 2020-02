A peine cinq ans et déjà un héros ! Le jeune Noah Woods a réussi à sauver sa famille d’un incendie qui aurait pu se terminer de façon désastreuse pour tous les membres de la famille vivant en Georgie. Alors que tous étaient endormis, un incendie s’est déclenché dans la chambre du jeune garçon. Seule une prompte réaction du gamin aura permis de sauver toute sa famille et son chien du drame.

Quand le petit garçon s’est aperçu qu’un incendie était en cours dans la maison familiale, le gamin a réagi mieux qu’un adulte l’aurait fait. Sans s’affoler, le petit homme s’est d’abord emparé de sa petite sœur Lily et avec son chien, ils sont sortis par la fenêtre. «J’ai pris Lily, je me suis rendu à la fenêtre avec Lily, j’ai sorti le chien et je suis sorti aussi», raconte le petit enfant.

«Si ce n’était pas Noah, nous ne serions plus là».

Ensuite, après avoir sécurisé sa petite sœur et son chien, le gamin, habité d’un sang-froid remarquable, est retourné dans la maison dont une partie brûlait déjà pour réveiller le reste de la famille. C’est ainsi que toute la famille réveillée en sursaut par le petit a pu sortir de la maison sans heurts alors que toute la maison était déjà fortement enfumée.

Son grand père David Woods témoigne : «Si ce n’était pas Noah, nous ne serions plus là. Nous étions tous endormis alors je ne sais pas ce qui aurait pu arriver, nous aurions tous pu y rester». Grâce à la rapide et courageuse réaction de l’enfant, tous les neufs membres de cette famille élargie et sans assurance, ont été sauvés et personne n’a été blessé. Seul le petit héros a été légèrement brûlé à la main. Un petit homme déjà bien grand !