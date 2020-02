Annoncé depuis le mois dernier, le nouveau single de Lady Gaga est bien là. Trois ans et demi après son dernier album studio, Lady Gaga fait un ‘’come-back’’ fort électrique. Depuis le film ‘’A star Is Born’’, il y a un an et demi, dans lequel elle joue le rôle d’Ally Campana, la star de la pop n’a plus autant fait parler d’elle. Vendredi dernier, elle a fait le lancement d’une vidéo tournée exclusivement avec un iPhone 11.

« Stupid Love », c’est le titre de la vidéo, qui actuellement fait office pour la chanteuse de premier single de son 6e album. On n’a pas plus de précisions sur les conditions de tournage, si ce n’est que l’application ‘’FilmicPro’’ a été utilisé avec un important dispositif matériel et le smartphone.

Entre prouesse technique et résultat d’un « travail dur »

Celle qui se fait souvent appeler la reine de la pop avait, courant le mois dernier, avec son staff annoncé de prochaines sorties. D’après le magazine ‘’The Sun’’, l’artiste américaine est très contente de son travail et selon une source proche, elle a travaillé « … dur en studio depuis l’année dernière…».

La vidéo tournée en intégralité par un iPhone 11 est une réalisation de Daniel Askill. La star de 33 ans a travaillé dans un espace combiné avec assez de décors futuristes. Apple fait déjà la promotion de sa nouvelle sortie technique à partir de la vidéo. Un Making-off du clip a été posté sur le compte Instagram d’Apple.

Une bonne nouvelle pour Lady Gaga

Selon des informations publiées sur le site du magazine ‘’The Sun’’ Lady Gaga devrait partir en tournée mondiale avec son sixième album. Un album dont la sortie imminente est approuvé par Universal Music. Son entourage avait indiqué « qu’elle ne peut pas rester trop loin de l’industrie… » musicale. Rappelons qu’en octobre dernier, Selena Gomez, une autre star de la pop avait réalisé une prouesse technique similaire.