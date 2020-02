(D’autres départs des deux blocs s’annoncent) La salle d’alphabétisation de la ville de Parakou a servi de cadre ce dimanche 16 février 2020 à une rencontre entre militants du parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) section de PARAKOU. Une occasion pour l’annonce de nouvelles adhésions….

Le conseiller communal Assane Mahamane n’est plus du Bloc Républicain. Il a fait savoir sa désaffiliation du parti rupturien pour cause de gestion hasardeuse des ressources humaines, déphasage des options du régime avec les attentes des paisibles populations. Il jette l’éponge avec plusieurs autres élus du département de la Donga qui promettent faire venir les autres conseillers communaux méprisés qui hésitent encore.

Ils l’ont fait savoir lors d’une messe populaire au cours de laquelle la section MPL de la cité des Kobourous a tenu à témoigner sa joie suite à l’obtention du récépissé définitif du parti. Pour Isdine Chabi le président du comité d’organisation, la ville de Parakou est tenue de garder la première place dans la lutte pour la libération de la démocratie béninoise. Ils promettent ne jamais se décourager.A sa suite, le porte-parole des conseillers démissionnaires du Bloc Républicain a expliqué que le Président du MPL a les compétences requises pour mener la bataille. « Car le pays va mal » déplore-t-il.

Pour sa part, le Secrétaire Général du parti Mouvement Populaire de Libération Expérience Tèbè s’est réjoui de la mobilisation. Selon lui c’est la preuve qu’ils ne se sont pas trompés de combat. « Nous avons été traqués, certains ont été contraints à la clandestinité. Mais l’heure de la peur est passée. Nous irons jusqu’au bout » a-t-il martelé.

Ce fut le tour de la représentante des femmes Mme Mariam Dramane de porter les lamentations de mères. Elle a signalé que la misère disloque les familles. « Le chômage tue nos enfants » s’est-elle plainte avant de conclure que « Dieu a entendu les pleurs des mères, c’est pourquoi il a envoyé le MPL de notre fils, l’enfant du Bénin pour nous délivrer ».

Il est à signaler que depuis le congrès constitutif du MPL le 21 décembre 2019, c’est la première sortie de son Président dans la partie septentrionale du pays. Il a alors saisi l’occasion pour expliquer que la création du MPL était devenue à un moment, une question de responsabilité. « Nos aînés ont fait ce qu’ils peuvent mais à cette étape de la lutte, ils sont fatigués, nous les jeunes nous sommes capables et prêts pour opérer l’alternance en 2021 » a-t-il déclaré avant d’exhorter les populations à s’apprêter pour la première bataille que sont les élections municipales et communales du 17 mai 2020. Les différentes interventions ont été bénies par l’imam Baparapé et les sages.

Cell.Com/MPL