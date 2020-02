Plus de classes de 4e et de 3e scientifiques et littéraires dès la rentrée prochaine. Le ministre de l’enseignement secondaire Mahugnon Kakpo a pris un arrêté qui oblige désormais les apprenants à suivre toutes les matières jusqu’à l’obtention du Brevet d’études du premier cycle (Bepc).

Une fois le diplôme en poche, ils pourront choisir les séries littéraires (A1, A2 ), scientifiques (D et C) ou opter pour la B (économie) en fonction de leur aptitude à aborder les sciences, les lettres ou l’économie. Il est également important de noter que les apprenants en classe de 3e n’ont plus besoin d’avoir la moyenne de classe et le BEPC avant d’accéder au second cycle. Ils ont juste besoin de l’un ou l’autre. C’est-à-dire d’une moyenne annuelle de 10/20 ou du BEPC.

Quand doit-on dire désormais qu’un apprenant a redoublé une classe?

« L’accès au second cycle est prononcé pour tout apprenant titulaire du BEPC ou ayant obtenu au moins 10/20 de moyenne annuelle. Tout élève ayant rempli ces conditions est autorisé à passer en classe de seconde » renseigne l’un des articles de cet arrêté. Il y aussi les conditions de redoublement qui sont fixées par cette note.

On retient par exemple que l’élève du premier cycle redouble quand sa moyenne est inférieure à 10 et supérieur ou égale à 6, 5. Au second cycle par contre , on dira d’un élève qu’il a doublé si sa moyenne est inférieure à 10 et supérieure ou égale à 7, 5.