L’année 2019 a été éprouvante pour le Bénin. En effet, à cause des législatives exclusives du 28 avril des violences ont éclaté dans plusieurs villes du pays. On a compté des morts surtout les 1er et 2 mai à Cadjèhoun où les manifestants ont été matés dans le sang par les forces de sécurité et de défense.

Cette situation inédite a éveillé les inquiétudes de plusieurs chancelleries occidentales. Outre ces violences, elles ont déploré le caractère exclusif de ce scrutin parce que le Bénin a toujours été vu comme un exemple de démocratie en Afrique . Fin mai 2019, le président de la République reçoit les ambassadeurs étrangers.

Selon les propos rapportés par Jeune Afrique, le numéro 1 béninois aurait piqué une colère lors de cette rencontre. « Arrêtez de parler du Bénin comme d’un « modèle de démocratie » ! Depuis trente ans, vous parlez de « modèle de démocratie », alors qu’avec le temps nous avons perverti toutes les règles du jeu démocratique » lâche-t-il.

« Si c’est cela que vous voulez pour nos peuples, alors nous, nous n’en voulons pas ! »

Il s’est ensuite autorisé une piqûre de rappel en évoquant les « sommes colossales, les milliards » que les pays respectifs de ces diplomates étrangers ont englouti dans des projets « qui n’ont jamais vu le jour, parce que les fonds ont été détournés par les politiciens ».

Pour lui, si c’est ce Bénin que les diplomates considèrent comme un modèle de démocratie, si « c’est cela que vous voulez pour nos peuples, alors nous, nous n’en voulons pas ! ».