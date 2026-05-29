Bénin : il vole des noix de palme et prend 18 mois ferme

Le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo a condamné le mercredi 20 mai 2026 un homme d’une trentaine d’années à cinq ans d’emprisonnement dont dix-huit mois ferme, pour vol de régimes de noix de palme commis dans les palmeraies de son propre employeur. Le prévenu a également été condamné à verser 800 000 francs CFA à la victime et à s’acquitter d’une amende de 100 000 francs CFA, selon le compte rendu de l’envoyé spécial de Libre Express.

Les faits se sont produits un dimanche dans deux palmeraies appartenant à un nonagénaire, propriétaire des terres et employeur du prévenu. Des riverains ont alerté le propriétaire après avoir surpris son employé en train de dérober des régimes de noix de palme. Le vieil homme s’est présenté à l’audience pour témoigner directement devant le tribunal, relatant les circonstances de la découverte du vol.

Devant les juges, le prévenu n’a pas contesté les faits. Il a reconnu les infractions retenues à sa charge par le parquet et a présenté ses excuses. Sa seule plaidoirie a porté sur son incapacité financière à indemniser la victime : « Je n’ai personne pour m’aider à payer les 800 000 francs CFA », a-t-il déclaré à la barre.

800 000 FCFA de dommages-intérêts accordés à la victime nonagénaire

Le tribunal a reçu la constitution de partie civile du plaignant et lui a alloué l’intégralité de la somme réclamée, soit 800 000 francs CFA en réparation du préjudice subi. La peine d’emprisonnement prononcée — soixante mois au total, dont dix-huit mois à exécuter effectivement — place le condamné en liberté conditionnelle pour la fraction restante, sous réserve des dispositions applicables en matière d’exécution des peines.