Les éléments de Soumaïla Yaya ont mis hors d’état de nuire, quatre présumés preneurs d’otages le samedi 1er février 2020 à Porto-Novo. Ils auraient kidnappé un jeune garçon de 12 ans, a rapporté la radio nationale Ortb.

Quatre présumés preneurs d’otage ont été abattus le samedi 1er février 2020 par la police républicaine. L’opération menée par les éléments de Soumaïla Yaya s’est déroulée au quartier Ouando Klékanmè dans la ville de Porto-Novo. Selon la radio nationale , les ravisseurs auraient enlevé un enfant de 12 ans dans un collège technique privé de la ville, le jeudi 30 janvier 2020 après les cours de 19 heures.

L’otage libéré sain et sauf

Après avoir commis leur forfait, ils sont entrés en contact avec les parents de leur victime et ont exigé de ces derniers une rançon de 5 millions de francs Cfa, avant toute libération de leur enfant. Malheureusement pour eux et heureusement pour le garçon et ses parents, leur plan n’a point marché. La police républicaine a pu libérer l’otage sain et sauf.